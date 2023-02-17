الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. حسن عبد المجيد ضيف «بالخط العريض» على «الحياة»

حسن
حسن

تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، الفنان حسن عبد المجيد، أحد نجوم التسعينيات، فى فقرة فنية للحديث عن كواليس أشهر أغنياته وأعماله المقبلة، وحال سوق الغناء فى الوقت الحالي ، بالإضافة إلى أزمته الصحية الأخيرة.

وكان حسن عبد المجيد قال خلال حلوله ضيفًا في برنامج "من مصر" على قناة cbc، "أحمد منيب كان بالنسبة ليا نقلة نوعية لإنه مختلف وعنده ثقافة، وأثر في شخصيتى وعرفت منه إزاى أختار، ودايما كان بيقولى لو بقيت زى غيرك يبقى انت عدم، فلازم تكون مختلف حتى لو بجزء صغير، وفعلا كلامه صحيح". 

 وأشار إلى أن أحمد منيب كان يتعاون مع الجميع وكان يعطى اللحن ولا يهمه الفلوس حتى لو هيديهوله بدون مقابل".

وعن الفنان حميد الشاعرى قال حسن عبد المجيد: "حميد من الناس اللى بحبهم جدا وكل جيلنا يكن له الاحترام وكان له فضل على الجيل ده وشايل راية الجيل كله، وأكتر النجوم طلعت من عند حميد الشاعرى، وهو شخص ذواق للكلمة والموسيقى وكل تفاصيل الأغنية".

الإعلامية إيمان أبوطالب التسعينيات الإعلامية الاخيرة الإعلامي الح الحياة الحال

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