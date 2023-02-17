مراكز ومدن المنوفية تتابع ميدانيًا خطة رصف الطرق الجديدة

تابع بسيوني عيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بالمنوفية، أعمال فرد طبقة الرصف النهائى بالبر الغربي، ضمن الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف التى تشملها المدينة لمتابعة الموقف التنفيذي، والتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية للرصف، بهدف تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.



وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، فرد وتسوية طبقة السن بطريق (زاوية الناعورة – جزيرة الحجر – كفر حجازى) أحد قطاعات طريق 16 وضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك بإجمالى طول (23) كم من (مزلقان العراقية – زاوية الناعورة – جزيرة الحجر – كفر حجازي – كفر دنشواى- دناصور – زاوية البقلى – بشتامى- عمروس).

كما تابع أعمال الرصف النهائية بشارع جودة بالشهداء ضمن 16 شارع من المقرر رصفهم خلال العام المالي الحالي، حيث تم انتهاء أعمال الرصف بداية من شارع طلعت حرب وحتى شارع شعلان مع شارع مدرسة الأرقم بطول ٨٠٠ متر وعرض ٨ أمتار، وكذا جارٍ أعمال رصف شارع الشيخ منصور الذي يربط بين شارعي بورسعيد والنصر ويبلغ طوله ٥٠٠ متر وعرضه ٨ أمتار تنفيذ مديرية الطرق والنقل، بالإضافة إلى متابعة أعمال مسح وتسوية وإزالة الأرصفة بشارع فرن الأهرام بطول ١٥٠ مترًا وعرض ٥ أمتار بداية من شارع كمال النجار حتى شارع المحكمة، تمهيدًا لفرد طبقة السن.

فيما تابع رئيس مركز ومدينة قويسنا استكمال أعمال الرصف بشارع عبدالله الطور، ورصف شارع إبراهيم خليل، ورصف شارع الجداوي وتركيب إنترلوك بحارة حسن باشا ضمن خطة الرصف للعام الحالي 2023/2022 لتحسين ورفع كفاءة الطرق بالمدينة.

وفى بركة السبع، تابع رئيس مركز ومدينة بركة السبع استكمال الأعمال التمهيدية للرصف بمتفرعات شارع بورسعيد، حيث جارٍ فرد طبقة السن وتسويتها تمهيدًا للبدء في الرصف لتحسين ورفع كفاءة الطرق للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مركز أشمون، أكد رئيس المدينة أنه جارٍ أعمال وضع طبقة السن والأساس وفردها بطريق داير الناحية بقرية جريس، بطول حوالي 1300م ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز أشمون والتى تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية، وكذا متابعة استكمال أعمال وضع طبقة السن والأساس وفردهم بالشارع الخلفي لعبدالمنعم رياض خلف مجلس مدينة أشمون ضمن خطة الرصف التي تتم بشوارع المدينة، وأشار رئيس مدينة أشمون إلى أنه سوف يتم رصف هذا الشارع بداية من مجلس المدينة وحتى تقاطع شارع خالد بن الوليد بطول حوالي 400م.

وفى نطاق حي شرق شبين الكوم، تابعت رئيسة الحى أعمال فرد طبقة السن بشارع أنور السادات بكفر المصيلحة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لتذليل العقبات لنهو الأعمال وفق الخطة الزمنية المقررة.