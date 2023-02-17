الجمعة 17 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة 8 ساعات اليوم

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن مناطق (حدائق القبة- حمامات القبة- شارع مصر والسودان- منشية الصدر بالكامل- قيادة حرس الحدود)، وذلك بدءًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 17- 2– 2023، وحتى الساعة 6 صباح غدٍ السبت الموافق 18- 2- 2023.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه نظراً للقيام بأعمال تغيير محبس قطر 400 مم بشارع عبدالمجيد سليم- كوبري القبة المجاور لسور المترو.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو التواصل عبر خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أصحاب المخابز والمستشفيات الخط الساخن القاهرة اليوم المناطق المتاثرة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى سيارات مياه صالحة للشرب شركة مياه الشرب مياه الشرب بالقاهرة الكبرى

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وائل لطفي

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