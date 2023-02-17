قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة 8 ساعات اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن مناطق (حدائق القبة- حمامات القبة- شارع مصر والسودان- منشية الصدر بالكامل- قيادة حرس الحدود)، وذلك بدءًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 17- 2– 2023، وحتى الساعة 6 صباح غدٍ السبت الموافق 18- 2- 2023.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه نظراً للقيام بأعمال تغيير محبس قطر 400 مم بشارع عبدالمجيد سليم- كوبري القبة المجاور لسور المترو.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو التواصل عبر خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.