بحث يوضح مناسبة العلاج الإشعاعي للمرضى الأكبر سنًا المصابين بسرطان الثدي

تظهر الدراسات الحديثة أن العلاج الإشعاعي لا يحسن معدلات البقاء على قيد الحياة للمرضى الأكبر سنًا المصابين بسرطان الثدي المبكر.

وفقًا لبحث جديد، لا يزيد العلاج الإشعاعي من فرص البقاء على قيد الحياة لدى كبار السن المصابين بسرطان الثدي المبكر. نُشرت النتائج في مجلة New England Journal of Medicine.

يقول الباحثون إن إضافة العلاج الإشعاعي إلى جانب الجراحة المحافظة على الثدي والعلاج الهرموني - العلاج القياسي الحالي - لم يحدث فرقًا في معدلات الوفيات للمرضى البالغين 65 عامًا أو أكثر.

كما وجد أن العلاج الإشعاعي لا يؤثر على خطر الإصابة بالأورام الثانوية، المعروفة باسم النقائل. ومع ذلك، فقد قلل بشكل طفيف من خطر تكرار السرطان، لكن الخطر لا يزال ضمن النطاق المقبول سريريًا. يقول الخبراء إن الدراسة التي استمرت 10 سنوات، وهي واحدة من أولى التجارب السريرية طويلة الأمد على مرضى سرطان الثدي الأكبر سنًا، تشير إلى أنه يمكن استبعاد العلاج الإشعاعي بأمان عند علاج سرطان الثدي في مرحلة مبكرة من عمر 65 عامًا.

بغض النظر عن العمر، فإن العلاج القياسي لسرطان الثدي المبكر هو الجراحة المحافظة على الثدي - تسمى أحيانًا استئصال الكتلة الورمية - يتبعها العلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني لتقليل خطر تكرار الإصابة بالثدي.

يمثل المرضى الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر ما لا يقل عن 50 في المائة من المرضى المصابين بهذه الحالة، على الرغم من أن العلاج الإشعاعي يضيف عبئًا إضافيًا على المرضى الأكبر سنًا الذين يعانون من آثار جانبية مرتبطة بمشاكل القلب والسرطان الثاني، إلا أن هناك عددًا قليلاً جدًا من التجارب السريرية في هذه الفئة العمرية.

أجرى باحثون من جامعة إدنبرة والمستشفى العام الغربي في إدنبرة تجربة سريرية عشوائية - تسمى PRIME II - مع 1326 مريضًا للتحقق مما إذا كان العلاج الإشعاعي ضروريًا إلى جانب استئصال الكتلة الورمية والعلاج الهرموني. كان عمر المرضى 65 عامًا أو أكثر مصابين بسرطان الثدي "منخفض الخطورة''، مما يعني أن حجم الورم لا يزيد عن 3 سم، ولا يشمل الغدد الليمفاوية تحت الإبط ومن المرجح أن يستجيب للعلاج الهرموني.

تم وصف جراحة المحافظة على الثدي لجميع المشاركين وخمس سنوات على الأقل من العلاج الهرموني. تم اختيار نصف المجموعة بشكل عشوائي لتلقي العلاج الإشعاعي بالإضافة إلى ثلاثة إلى خمسة أسابيع بعد الجراحة. تم تقييم المرضى في زيارات العيادة السنوية ومسح الثدي.

وجد فريق البحث أنه في المرضى الذين عولجوا بدون علاج إشعاعي، فإن خطر تكرار الإصابة بالسرطان في الثدي المعالج بعد 10 سنوات كان 9.5 في المائة، في حين أن إعطاء العلاج الإشعاعي يقلل من الخطر إلى 0.9 في المائة. على الرغم من هذا الاختلاف في المعدلات، فإن كلاهما يقع ضمن النطاق المقبول للتكرار وفقًا للإرشادات السريرية الحالية.