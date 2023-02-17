الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: القراءة اليومية تساعد في تطوير لغة الأطفال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعتبر القراءة من العادات المفيدة بالنسبة للأطفال وتعمل على توسيع مداركهم وقدراتهم خاصة عند تعويدهم عليها منذ الصغر، ما يعمل على التطور المبكر للغة لديهم، وهو ما أوضحته دراسة نستعرضها في التقرير التالي.

وفقًا لموقع hindustantimeن أوضحت دراسة حديثة أجراها باحثون في مدرسة جوان سي إدواردز للطب بجامعة مارشال، وجدت أن الأطفال الرضع الذين تبلغ أعمارهم 12 شهرًا أو أقل استفادوا من القراءة المنتظمة فيما يتعلق بتطور اللغة.

وفقًا لدراسة حديثة أجراها خبراء في كلية الطب بجامعة مارشال جوان سي إدواردز، عززت القراءة اليومية تطور اللغة لدى الأطفال الرضع الذين يبلغون من العمر 12 شهرًا أو أقل، حيث أظهرت نتائج الدراسة  التي تستند إلى بحث راسخ حول التطور المبكر للغة لدى الأطفال الصغار الذين يبلغون من العمر 12 شهرًا وما فوق، أن الأطفال الذين تمت قراءتهم باستمرار كل يوم، بدءًا من عمر أسبوعين ويستمرون حتى عمر تسعة أشهر، أظهروا تحسنًا.

خلال الدراسة العشوائية، تم إعطاء الآباء-الأوصياء مجموعة من 20 كتابًا للأطفال تم اختيارها خصيصًا لدعم التطور اللغوي المبكر والتفاعل مع الوسائط المطبوعة، وافقت العائلات المسجلة على قراءة كتاب واحد على الأقل يوميًا واختبار أطفالهم من خلال اختبار لغة تعبيرية وتقبلية في زياراتهم لصحة الطفل.

قال آدم فرانكس، أستاذ الطب، أستاذ صحة الأسرة والمجتمع: كتاب واحد كل يوم هو هدف سهل لتجربه العائلات الجديدة، إن رؤية تحسن ملموس في التحدث والفهم قبل بلوغ عام واحد هو أمر مثير للغاية”،  في مدرسة جوان سي إدواردز للطب والمؤلف المقابل في الدراسة.

قال فرانكس: "في حين أن فريقنا متحمس بشأن النتائج التي توصلنا إليها ، فإن الفائزين الحقيقيين هم الأطفال والأسر المشاركة في هذا المجال الذين استفادوا من تجربة الترابط لتجربة هذه القراءة المشتركة من خلال مشاركتهم في المشروع".

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