الذهب يتجه لثالث انخفاض أسبوعي في ظل مخاوف من رفع أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها لتسجيل تراجع للأسبوع الثالث على التوالي إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية.

وبحلول الساعة 05:48 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة عند 1827.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أوائل يناير.

- الذهب ينخفض 2% خلال الأسبوع

وانخفض المعدن الأصفر اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1835.70 دولار، ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف إن بيانات هذا الأسبوع التي تظهر قوة مبيعات التجزئة وارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة "يبدو أنها تغذي إعادة تقييم... تعتقد الأسواق أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتجه لمزيد من التشديد النقدي، وهذا أمر سيء للغاية بالنسبة للذهب".

وأكد العديد من مسئولي الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع أنه يجب مواصلة التشديد النقدي لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة.

وتتوقع الأسواق الآن أن تصل أسعار الفائدة إلى ما يزيد على خمسة بالمئة بحلول مايو أيار والبقاء عند تلك المستويات خلال العام.

- هبوط أسعار الفضة والبلاتين

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة لتصل إلى 21.45 دولار للأوقية. كما انخفض البلاتين 0.4 بالمئة عند 916.93 دولار وكذلك البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1491.38 دولار.

وفي وقت سابق، صعد الدولار مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة متجهًا لتسجيل أسبوع ثالث من المكاسب، إذ أدت موجة من البيانات الاقتصادية القوية بالولايات المتحدة لزيادة توقعات السوق أن رفعًا جديدًا لأسعار الفائدة يلوح في الأفق.