التوجيهات الرئاسية بالتعامل الفورى مع أى معوقات تواجه المستثمرين تتصدر صحف القاهرة

تصدرت التوجيهات الرئاسية بالتعامل الفوري مع أي معوقات تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى عدد من الأخبار ذات الشأن المحلي والعربي والدولي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الجمعة.

و تحت عنوان "توجيهات رئاسية.. بالتعامل الفوري مع أي معوقات تواجه المستثمرين"، قالت صحيفة الجمهورية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتى ضمن الاجتماعات واللقاءات الدورية لمتابعة مختلف الخطوات والإجراءات التي من شأنها دعم ملف الصناعة، والتعامل الفورى مع أى معوقات من الممكن أن تواجه عمل المستثمرين الصناعيين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمرة فى هذا الصدد، تعزيزا للدور المحوري لقطاع الصناعة فى تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف.

- إجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات



وبحسب الصحيفة، فقد أشار رئيس الوزراء إلى ما تتخذه مختلف أجهزة الدولة من إجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، ومن ذلك العمل على توفير الأراضى الصناعية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، أوالتوسع فى القائمة منها، مشيراً فى هذا الصدد إلى اللقاء الذى عقده أمس الأول مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، وتم خلاله بحث سبل ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية، والتوسع في الاستثمارات القائمة بالفعل، مكلفاً بسرعة توفير الأراضي الصناعية التي طلبها عدد من المستثمرين الأتراك خلال اللقاء.

ودينيًا.. وتحت عنوان القوات المسلحة تحتفل بذكرى "الإسراء والمعراج"، قالت صحيفة الجمهورية، إن القوات المسلحة نظمت احتفالها السنوي بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج لعام 1444هـ، وبدأ الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الدكتور طارق عبدالحميد مدير عام بوزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا باقتدائنا بالرسول الكريم قولاً وعملاً وخلقاً ، وأضاف أن المولى عز وجل اختص مصر بأن جنودها هم خير أجناد الأرض فى الكفاح والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة وتمسكهم بشريعة الله السمحة وسيرة نبيه الكريم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور طارق عبدالحميد، مدير عام بوزارة الأوقاف، ألقى كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا باقتدائنا بالرسول الكريم قولا وعملا وخلقا، مضيفا أن المولى ـــ عز وجل ـــ اختص مصر بأن جنودها هم خير أجناد الأرض في الكفاح والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة وتمسكهم بشريعة الله السمحة وسيرة نبيه الكريم.

ولفتت إلى أن اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقى مساعد وزير الدفاع ألقى كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد خلالها أن الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يذكرنا دائماً بضرورة التأسي بذكرى الرسول الكريم الذى أرسى قيم العدل والحق والمساواة بين الناس دون تفرقة أو تمييز أو تعصب أو تشدد، وإحترام حقوق الإنسان الذى كرمه الله مؤكداً على ضرورة الحرص على طلب العلم والمعرفة لتحقيق التقدم والإزدهار للمجتمع وإدراك عظمة الخالق.

وأكدت الصحيفة أنه حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلين عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

- مصر تؤكد موقفها الثابت تجاه قضية سد النهضة

وخارجيا، وتحت عنوان خلال لقاءات شكرى فى أديس أبابا: مصر تؤكد موقفها الثابت تجاه قضية سد النهضة، قالت صحيفة الأهرام، أكدت مصر مجددا موقفها الثابت إزاء قضية سد النهضة الإثيوبي، في الوقت الذي نالت فيه الجهود المصرية المبذولة لإحلال الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى إشادة وتقديرًا إفريقيا.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اللقاءات التى عقدها وزير الخارجية سامح شكرى أمس فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش الدورة الـ 42 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقي، لافتة إلى أنه التقى مع بارنكولى أديو مفوض الاتحاد الإفريقى للشئون السياسية والسلم والأمن.

- اهتمام مصر بملف إعادة الإعمار والتنمية



ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قوله، إن الوزير أكد خلال اللقاء اهتمام مصر بملف إعادة الإعمار والتنمية من خلال تقديم التقرير الأول لريادة الرئيس عبدالفتاح السيسى للملف خلال أعمال القمة الحالية، كما أشاد بالجهد الجارى لعملية المراجعة لسياسة إعادة الأعمار والتنمية ما بعد النزاعات، اتصالاً بأهمية هذا المحور فى بنية السلم والأمن الإفريقية وازاء التحديات الأمنية القائمة بالقارة.

كما أعرب وزير الخارجية عن تطلعه إلى التفعيل الكامل؛ لتشغيل مركز إعادة الأعمار والتنمية ما بعد النزاعات والذي يقع مقره بالقاهرة.

وأوضحت الصحيفة أن شكري أعاد تأكيد محددات الموقف المصرى الثابت بضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.

- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقال 24 فلسطينيا



وعربيًا، وتحت عنوان "عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقال 24 فلسطينيا"، قالت صحيفة الأهرام، اقتحم عشرات المستوطنين، بينهم طلاب من المعاهد التوراتية اليهودية، أمس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية فى باحاته وبالقرب من أبوابه.

وأكدت الصحيفة أن شرطة الاحتلال انتشرت فى باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين، وفرضت قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين، وفتشتهم ودققت فى بطاقاتهم الشخصية.

وذكرت الصحيفة، أنه فى الضفة الغربية، كشفت مصادر فلسطينية عن أن الجيش الإسرائيلى اعتقل 24 فلسطينيا، وفجر منزل عائلة ناشط قتل قبل 4 أشهر فى الضفة الغربية.

