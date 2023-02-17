جمعية رجال أعمال إسكندرية تستعرض دور التطوير المؤسسى الرقمى فى استراتيجية وزارة الاتصالات لبناء مجتمع رقمي تفاعلي

- جمعية رجال أعمال إسكندرية تناقش جهود التطوير المؤسسي الرقمي في تحقيق استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030



عقدت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة الأستاذ محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، اجتماعا مع المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي حول جهود الوزارة في بناء مصر الرقمية للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وسُبل مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال.

وشارك في الاجتماع، الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والدكتور محمد محرم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس أشرف نصير رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، وعدد من رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الأستاذ محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية إن اللقاء يأتي في إطار اهتمام جمعية رجال أعمال إسكندرية وحرصها على التواصل مع الحكومة علي مستوي كافة قطاعات الدولة، مشيراً إلى أن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغم حداثة نشأتها إلا أنها منذ بدايتها استطاعت أن تكون من الوزارات الفاعلة والداعمة لكل القطاعات الاقتصادية في مصر.

وأشار المهندس أشرف نصير رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، إلي أهمية التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي لقطاع الأعمال لتأثيره الإيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية لاسيما التجارة والصناعة والسياحة وغيرها، مؤكدا حرص الجمعية علي تعظيم استفادة قطاع الأعمال من التقنيات الناشئة والتكنولوجيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها، فضلا عن التكنولوجيا والطاقة الخضراء.

وأوضح نصير أن الجمعية عبر لجنة الطاقة وضعت علي عاتقها نشر الوعى المجتمعى لتعزيز الثقافة الرقمية ومحو الأمية الرقمية والإرتقاء بالقدرات والمهارات الرقمية للمواطنين.

من جانبها نقلت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي تحيات وتقدير الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات لرئاسة الجمعية وأعضاءها من رجال الأعمال، معلنة حصول مصر على جائزة التميز الحكومى العالمية فى التحول الحكومى الرقمى عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال القمة العالمية للحكومات بدبى في فبراير ٢٠٢٣.

وأكدت نائب وزير الاتصالات على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التنمية الرقمية وبناء مصر الرقمية والجمهورية الجديدة الذكية يحتاج إلى تضافر وتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وكشفت المهندسة غادة لبيب أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعي لتحقيق رؤية شاملة للوصول إلى مجتمع تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، وهو ما ظهر في العديد من المشروعات وفي مقدمتها المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة".

وأوضحت نائب وزير الاتصالات أن أعمال الوزارة متنوعة وتخدم كافة القطاعات والمواطنين من خلال توفير البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي للمؤسسات الحكومية والخدمات العامة، فضلاً عن التثقيف الرقمي وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والمواطنين من مختلف فئات المجتمع.

وأضافت المهندسة غادة لبيب أنه مع زيادة الجرائم السيبرانية فقد زادت أهمية الدور المجتمعي للوزارة في توعية المواطنين للوقاية من تلك الجرائم. وأشارت أن الوزارة تعمل على محو الأمية الرقمية للمواطنين من مختلف الفئات من خلال التعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، تطبيقا للالتزام الوارد بالمادة 25 من الدستور والتي تنص علي محو الأمية الرقمية.



وأوضحت، أن الوزارة تحرص على تحقيق الاستدامة في كافة مشروعاتها، مشيرة أن الدولة تضخ استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية بكافة القرى والمراكز والمحافظات على مستوى الجمهورية، وتوفير العديد من الخدمات الرقمية للمواطن، وتعمل وزارة الاتصالات على بناء القدرات الرقمية للمواطنين عامة وفي قرى حياة كريمة على وجه الخصوص للمساهمة في التمكين الاقتصادي وإيجاد فرص العمل الملائمة لهم.



وأوضحت نائب وزير الاتصالات أن التطوير المؤسسي معني بتهيئة المؤسسات والعاملين بها لأعمال التحول الرقمي في الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، والتأكد من استيعاب تلك الأعمال، وضمان استدامتها، كما حدث في تنفيذ المنظومة الرقمية للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.

وأشارت نائب وزير الاتصالات أن الوزارة تستهدف الوصول إلى تقديم كل الخدمات بشكل رقمي كامل، مضيفة أن قطاع التطوير المؤسسي بشكل كبير على توعية المجتمع بكافة الخدمات الرقمية وبرامج المدفوعات وغيرها من الخدمات الرقمية التي بدأ تطبيقها علي نطاق أوسع بالتعاون مع البنك المركزي.

وتابعت لبيب، تتبع الوزارة منهجية هرمية في بناء القدرات الرقمية للمواطنين من محو الأمية الرقمية وصولاً إلى التدريبات المتخصصة والإبداع التكنولوجي، حيث تتوسع الوزارة حالياً في المدارس التكنولوجية من خلال مدارس We وجامعة مصر للمعلوماتية والعديد من المبادرات مثل مبادرة مستقبلنا رقمي ومبادرة أشبال مصر الرقمية ومبادرة بناة مصر الرقمية وغيرها.

وأشادت نائب وزير الاتصالات بتوافر إرادة سياسية قوية منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في رقمنة كافة الخدمات والمعاملات للوصول إلى الجمهورية الجديدة الذكية من خلال التعاون بين كافة مؤسسات الدولة كما حدث على سبيل المثال لا الحصر في منظومة تبادل وتكامل البيانات الحكومية GG ومنظومة البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية ومنصة مصر الرقمية ومشروع عدالة مصر الرقمية وغيرها.

وأشارت أن الرقمنة ليست هدف في حد ذاتها وانما هى أداة للوصول لكفاءة وفاعلية المؤسسات والجهاز الإداري بالدولة، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني على تطوير المهارات الرقمية والتأهيل للوظائف الرقمية لكافة المواطنين.

وأشارت نائب وزير الاتصالات إلى التقدم المهم المتحقق في ملف التقاضي عن بعد، وما توفره الرقمنة من حسن استغلال موارد الدولة والموازنة العامة، إلا أن إتمام كافة الإجراءات بشكل رقمي يتطلب التوعية الرقمية للقائمين على المنظومات والمشروعات المختلفة، وهو ما تنفذه الوزارة بالفعل.

ولفت المهندسة غادة لبيب أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبحت ضرورية وحيوية في حياة المواطن مثل خدمات الكهرباء والمياه والغاز، مشيدة بقرارات إنشاء المجلس القومي للمدفوعات والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي والمجلس الأعلى للأمن السيبراني واستحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها باعتبارها قرارات فارقة في تحقيق استراتيجية الدولة التنموية والرقمية.

جمعية رجال أعمال إسكندرية

جمعية رجال أعمال إسكندرية

جمعية رجال أعمال إسكندرية