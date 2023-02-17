وصول 4 ملايين من سكان دونباس إلى روستوف الروسية

أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي جولوبيف، اليوم الجمعة، دخول نحو 4 ملايين من سكان دونباس إلى روستوف خلال العام الماضي.

وقال «جولوبيف» ردًا على سؤال لوكالة «سبوتنيك»: «عبر نحو 4 ملايين شخص حدود مقاطعة روستوف، من بينهم حوالي 580 ألف طفل».

وأشار «جولوبيف» إلى أنه تم تعليق عمليات الإحصاء في 5 أكتوبر من العام الماضي، بعد ضم جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا.

وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.