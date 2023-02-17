ذا ناشونال: مصر تعلن عن خطة تنمية حضارية لإعادة تطوير 18 مدينة هذا العام

أبرزت صحيفة ذا ناشونال الناطقة باللغة الإنجليزية، إعلان وزارة التخطيط والتنمية المحلية عن خطة لإعادة تطوير 82 قرية و18 مدينة، للحد من انتشار المستوطنات غير الرسمية والحد من الهجرة من المحافظات الريفية في البلاد إلى المراكز الحضرية.

وقال التقرير، إن الخطة التي أعلنتها الوزارة، تهدف إلى توفير سكن لائق لسكان المناطق المتخلفة بشكل خاص من البلاد، وزيادة فرص العمل في تلك المناطق، وتشجيع الاستثمار العقاري.

كما تعتزم تنظيم وتنظيم أنشطة البناء في المناطق المشمولة وكذلك تخصيص الأراضي التي يمكن البناء عليها والتي يجب تركها فارغة للاستخدام الزراعي.

وتشمل المناطق المخصصة لإعادة التطوير بموجب الخطة الجديدة عشرات القرى الريفية في أجزاء مختلفة من مصر ، والتي يعتبر سكانها من بين أكثر المناطق احتياجًا في البلاد.

ومع ذلك، سيتم أيضًا إعادة تطوير العديد من المراكز الحضرية الكبيرة ذات الدخل المنخفض مثل بني سويف وفايد والفرافرة.

في حين أن معظم المناطق التي تم الإعلان عنها تقع في محافظات خارج القاهرة ، فقد تم أيضًا تضمين منطقتي القاهرة الكبرى في العياط ومنشأة القناطر.

وأكد التقرير أن الحكومة أعادت تخطيط أجزاء من البلاد مرارًا وتكرارًا ، وفي بعض الأحيان ، نقلت السكان إلى مدن جديدة تم تشييدها خلال السنوات العشر الماضية كجزء من خطة التنمية الحضرية لإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد التقرير بنقل السكان الذين يعيشون بالقرب من مواقع التراث القديم ، لا سيما في أجزاء مختلفة من القاهرة الإسلامية، وهي منطقة مكتظة بالسكان بالقرب من وسط المدينة تضم بعض أقدم الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في مصر، لإفساح المجال أمام مشاريع سياحية.

ونوه التقرير لتصربحات وزير الإسكان عاصم الجزار ، في ديسمبر خلال إطلاق المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة ، وهي مدينة جديدة أقيمت في دلتا النيل على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​، إن بناء 30 مدينة جديدة جارية منذ 2014، الي إن التطورات الجديدة ضرورية لاستيعاب النمو السكاني في مصر ، والذي قالت الحكومة مرارًا إنه أحد التحديات الرئيسية في البلاد.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد، إن إعادة التخطيط تمت "لتعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة".