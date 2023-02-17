سيدة الشاشة العربية.. برنامج «الدوم» يستعرض مسيرة الفنانة فاتن حمامة

استعرض برنامج الدوم مسيرة الفنانة فاتن حمامة من خلال تقرير مصور .

وأوضح التقرير أنه على الرغم من طفولة فاتن حمامة بقرية السنبلاوين في أوائل القرن العشرين، إلا أنها كانت محظوظة بأب وأم كانا شغوفين بالسينما والفن، حيث لاحظوا شخصيتها المختلفة وعيونها الممتلئة ذكاء وموهبة فكانوا يشتركون لها في أي مسابقة خاصة بالأطفال، وكانت والدتها على اقتناع دائم بأن ابنتها تستحق المركز الأول.

واشتركت الفنانة فاتن حمامة وهي في عمر الـ 6 سنوات في مسايقة للأزياء، حيث ارتدت لبس ممرضة، وعندما قالوا لها تخيلي بأن أمامك شخص مريض، امتلأت عينيها بالدموع، فالتقط ملامحها مصور موجود، وبتشجيع من الممثل فاروق الرشيدي، صديق والد فاتن حمامة، وصلت الصورة للمخرج محمد كريم ، والذي رشحها على الفور لأول أدوارها السينمائية في فيلم يوم سعيد، أمام موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

وبموهبتها التي لفتت الأنظار، مثلت أدوار صغيرة في أفلام أخرى مثل رصاص في القلب، وكان ذلك كفيل بأن تأخذ الأسرة قرار بالإنتقال من الدقهلية إلى القاهرة عام 1947، حتى تستطيع فاتن حمامة أن تدرس بالمعهد العالي للتمثيل لتبدأ مشوارها الفني.

ومع بداية احترافها، حققت فاتن حمامة المعادلة الصعبة، من موهبة والتزام وجدية، وبالتالي أصبحت أنجح ممثلة شابة في الخمسينيات، ولقبها النقاد في ذلك الوقت بلقبها الأشهر وهو "سيدة الشاشة العربية".

فاتن حمامة كانت ذكية، حيث إن الشهرة والنجاح واللقب العظيم لم يأثروا فيها ويجعلوها فنانة مغرورة أو كسولة، لكن على العكس، كانوا دافع لها حتى تختار أدوارها بدقة أكبر، غفدمت للسينما أكثر من 90 فيلم، منهم أهم أفلام في تاريخ السينما وهم دعاء الكروان، والحرام.

مشوار فاتن حمامة كان عنوان الالتزام والجدية وحصاده كان الكثير من الجوائز والتكريمات، منها شهادتين دكتوراه فخرية من الجامعة الأمريكية في القاهرة والجامعة الأمريكية في بيروت، ولقب سيدة الشاشة العربية ولقب نجمة القرن ، وفوق كل ذلك مكانة كبيرة في قلوب الجمهور العربي.