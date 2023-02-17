الجمعة 17 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متسابق «الدوم» أمير عبدالواحد يبهر لجنة التحكيم بأداءه المتميز فى التمثيل

أمير عبد الواحد
أمير عبد الواحد

أبهر متسابق  "الدوم" أمير عبد الواحد، لجنة التحكيم عن فئة التمثيل والتي تشكلت من المخرج بيتر ميمي والمخرجة كاملة أبو ذكري والفنانة يسرا، بأداءه المتميز خلال مسابقة التمثيل بالموسم الثاني ببرنامج الدوم، حيث برع أمير عبدالواحد بمشهد تمثيلي لشخص شكاك، واختار عبد الواحد الشكل الكوميدي لتقديم المشهد.

 

من جانبه شدد ميمي على إعجابه، قائلاً:"مش عارف لحقت عملت كل ده في المشهد إزاي، برافو عليك". 

 

وقالت يسرا:"إزاي لونت وإزاي اتكسفت، وبرضو لسا شاكك ومفيش فايدة فيك، كنت كويس أوي أوي وتوب".

 

وأشادت به المخرجة كاملة أبو ذكري:"المسألة صعبة جدًا وعملت حاجة لطيفة جدًا".

 

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

 

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة. 

 

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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