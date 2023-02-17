الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الرادارات الحديثة تضبط 1208 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

رادار
رادار

كشف مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، أن الرادارات الحديثة التي تم تركيبها بالمحاور والطرق الجديدة تمكنت من التقاط 1208 مخالفة مرورية بين تجاوز السرعة المقررة و التحدث في الهاتف و عدم ربط حزام الأمان.

حيث شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1208 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، 222 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 33 دراجة نارية مخالفة، 28 مخالفة موقف عشوائى، 67 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

اتخاذ الإجراءات إجراءات القانونية إدارة العامة للمرور الحملات المرورية الحوادث المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

عقب انهيار منزل وإصابة 4.. استدعاء مالك المنزل للتحقيق معه

البتلو بـ 260 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة

بعد إزالة ورم جلدى.. البيت الأبيض: بايدن بصحة جيدة وقادر على أداء مسئولياته الرئاسية

المتهمة بإلقاء جثة رضيعتها بالقمامة: حملت بها سفاحا ووالدها تهرب من تسجيلها

انتهاء رصف 4 شوارع بحى شمال ببني مزار بالمنيا

التوجيهات الرئاسية بالتعامل الفورى مع أى معوقات تواجه المستثمرين تتصدر صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو