الرادارات الحديثة تضبط 1208 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كشف مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، أن الرادارات الحديثة التي تم تركيبها بالمحاور والطرق الجديدة تمكنت من التقاط 1208 مخالفة مرورية بين تجاوز السرعة المقررة و التحدث في الهاتف و عدم ربط حزام الأمان.

حيث شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1208 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، 222 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 33 دراجة نارية مخالفة، 28 مخالفة موقف عشوائى، 67 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.