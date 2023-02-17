الجمعة 17 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزير الاقتصاد اللبنانى: لن تكون هناك أزمة فى القمح خلال 2023

أزمة الخبز في لبنان
أزمة الخبز في لبنان

قال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، نحن اليوم حكومة تدير فوضى، وكل شيء أصبح طوارئ، معقبًا: "لم نكن نتخيل أن تصل لبنان لأزمة في الخبز".

وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت عبر فضائية القاهرة الإخبارية،  أن الأمن الغذائي ملف هو المسؤول عنه، معقبًا: "وعدت من أول يوم أن الخبز خط أحمر، وسأحافظ عليه لو كنت أنا آخر عسكري في هذا المركب".

وأوضح أنه شعر بالخطر بموضوع الخبز قبل أزمة روسيا وأوكرانيا، خاصة على الطبقات المنهارة أو الفقيرة المتعبة، لافتًا إلى أنه بدأ في النظر على ملف الدعم القديم، وكان به عدة شوائب لأنه كان موضوعًا دون إدارة، فقد كان نصفه يهرب ونصفه يستخدم بغير الخبز العربي، فقد كان يأخذ مدعومًا ويباع لأشياء غير مدعومة، معقبًا: "درسنا الملف في قرابة الأربع شهور، وبدأت بالتواصل مع البنك الدولي، ثم فجأة بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأشار إلى أنه انتقل من الحفاظ على سعر الخبز للحفاظ على إمدادات القمح إلى لبنان؛  لأن لبنان خسر 5% من مخزون القمح الاستراتيجي في تفجير المرفأ.

 وتابع: "واصلت التحركات مع البنك الدولي، وخلال شهر حصلنا على موافقة للحصول على قرض للأمن الغذائي (قرض القمح)، وبهذا ضمنا أننا في عام 2023 لن يكون هناك أي انقطاع للقمح".

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