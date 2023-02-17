الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين ملاكي

أصيب معلمين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، مما أدى إلى انقلابهما داخل مصرف زراعي، أمام عزبة رومان التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق  

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين الملاكي أرقام 4872 ن ب ص، 1253 ن ف ر؛ مما أدى إلى انقلابهما داخل مصرف المحيط، وذلك أمام عزبة رومان التابعة للوحدة المحلية بقرية نزلة أسمنت في غرب مركز أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع حادث التصادم بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كلا من: «شاهر عيسي محمد 41 عامًا، معلم، خالد محمد حشمت 40 عامًا، معلم»، يقيمان بقرية نزلة أسمنت في مركز أبوقرقاص، حيث أصيب الأول بغيبوبة تامة، والثاني بحروح وكدمات. 

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج، ودفعت الوحدة المحلية بقرية نزلة أسمنت بلودر لسحب وانتشال السيارتين من مصرف المحيط، حيث تقرر التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

إصابة معلمين في تصادم سيارتين ملاكي إنقلابهما بمصرف زراعي قرية أسمنت بأبوقرقاص مصرف المحيط اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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وائل لطفي

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