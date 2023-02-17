الجمعة 17 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ما هو التحدى الأكبر فى وجه لبنان؟.. وزير الاقتصاد يجيب

لبنان
لبنان

قال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إن أكبر تحدٍ يواجه لبنان اليوم هو التضخم، لافتاً إلى أن مهمتهم تتمثل  هي وقف النزيف ووضع رؤية وإدارة صحيحة.

وأضاف أمين سلام، خلال لقاءه ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن دورنا ودور أي مسؤول سيأتي بعدنا هو دور حساس ودقيق جدا، لأنه سيعالج ثلاث محاور معاً، معقبا: "الحلم في النهوض والازدهار".

وشدد  وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني على ضرورة أن يكون هناك دعم محلي يتلخص في الدولة، وانتخاب رئيس جمهورية، والمواطنين يستعيدوا الثقة في الدولة والدولة تأخذ قرارات حاسمة بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة مستقرة، وليست حكومة تسيير أعمال، لافتاً إلى أنه من الممكن تحقيق ذلك  فقط بالإرادة السياسية وتوحيد الأجندة، وأن يعمل الجميع من أجل لبنان، ومن أجل إنقاذها.

وأكد وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني أن هناك من يعجبه الوضع الحالي في لبنان ويحاول أن يستغل الوقت ليستفيد من كل الفوضى ويستفيد من إغلاق المصارف.

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