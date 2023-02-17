طائرات حربية روسية تحلق بالقرب من أجواء ألاسكا للمرة الثانية خلال يومين

أفادت قيادة الدفاع الجوى لأمريكا الشمالية (نوراد) أن طائرات مقاتلة أمريكية اعترضت أربع طائرات حربية روسية بالقرب من ألاسكا الثلاثاء الماضي، وهى المرة الثانية التي تحلق فيها طائرات الكرملين في المنطقة خلال يومين.

وقالت القيادة -في بيان صدر الخميس، ونقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن منطقة ألاسكا التابعة لقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، اكتشفت وتعقبت وحددت بشكل إيجابي واعترضت أربع طائرات روسية تقترب من منطقة تحديد الدفاع الجوي في ألاسكا.



وتم اعتراض الطائرات الروسية - التي تضمنت قاذفات TU-95 BEAR-H وطائرة مقاتلة من طراز SU-35 و SU-30 - من قبل مقاتلتين من طراز NORAD F-35A تدعمهما مقاتلتان من طراز F-16، وواحدة من طراز E-3 Sentry واثنتان من طراز KC- 135 ستراتوتانكرز.



وأشار مسؤولون إلى أن طائرات الكرملين الحربية بقيت في المجال الجوي الدولي بالقرب من أمريكا وكندا ولم تعبر إلى المجال الجوي للدولتين.