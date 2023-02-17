الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مطار القاهرة الدولى يحصل على شهادة جاهزية السلامة والصحة العامة من ACI

مطار القاهرة
مطار القاهرة

حصل مطار القاهرة الدولي برئاسة المحاسب مجدي إسحاق على شهادة جاهزية السلامة والصحة العامة من مجلس المطارات العالمي ACI لمدة 3 سنوات تنتهي في 2026، وذلك بعد مراجعة الخطط المقدمة من المطار وتقييم البرنامج الذي يتم تنفيذه داخل صالات السفر والوصول بالمطار.

 

 جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات سفر الركاب، وذلك بناء علي توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بضرورة الحصول على الاعتمادات والشهادات الدولية لمختلف الشركات التابعة للوزارة.

ويعتمد البرنامج الذي نفذه مطار القاهرة على إرشادات منظمة الطيران المدني الدولي وتوصيات منظمة الصحة العالمية، وتعتبر الشهادة التي حصل عليها من أفضل ممارسات مجلس المطارات العالمي ACI، والذي طورها عالميًا منذ أن دفع وباء فيروس كورونا الصناعة إلى تطوير تدابير استباقية ومشتركة وتعاونية للحفاظ على عمليات المطار بطريقة آمنة وصحية خلال أي حدث صحي أو وبائي، وتم هذا الانجاز المسبوق والذي سيودي إلى زيادة عدد الركاب حيث سيكون مطار القاهرة الجوي وجهة آمنة لكل ركاب العالم.

وتم تصميم برنامج اعتماد جاهزية الصحة والسلامة العامة التابع للمجلس الدولي للمطارات لمساعدة المطارات على تقييم مستوى مواءمة تدابير الصحة والسلامة العامة، وكذلك درجة الاستعداد لإدارة الأحداث المدمرة للصحة والسلامة العامة في المستقبل.

وكان الفريق الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، كشف أن الشركة الوطنية سوف تستقبل طائرة جديدة نهاية الشهر الجاري لضمها لاسطول الناقل الوطني.

وأكد أن مصر للطيران ستضم طائرة جديدة من طراز A320n، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية تستمر في خطتها التنموية لزيادة أسطولها الجوي.

الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران للشحن الجوى، تسلمت قبل عدة أيام، طائرة جديدة من طراز بوينج B737-800SF بعد تحويلها من طائرة ركاب لطائرة شحن جوي.

وتعاقدت شركة مصر للطيران للشحن الجوى مع شركة Commercial Jet الأمريكية الرائدة فى مجال تحويل الطائرات من طائرات ركاب إلى طائرات شحن، وتعد هذه الطائرة أول طائرة شحن يتم تحويلها من طراز B737-800SF وتقوم بتشغيلها شركة مصر للطيران ليبلغ أسطول الشركة الوطنية من طائرات الشحن الجوي 4 طائرات.

مطار القاهرة الدولي السلامة والصحة العامة مجلس المطارات العالمي ACI صالات السفر والوصول المطارات

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