الجمعة 17 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزير الاقتصاد اللبنانى: القطاع الخاص غير منزه.. وشريحة منه ساهمت فى الفساد

أمين سلام وزير الاقتصاد
أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني

قال أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إن القطاع الخاص في لبنان غير منزه عن الخطأ، لافتاً إلى أنه يوجد شريحة من القطاع الخاص في لبنان ساهمت في التمادي بالفساد.

 

وأضاف أمين سلام، خلال لقاءه ببرنامج "ثم ماذا حدث" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن الفساد في لبنان كان فساد سياسي، وذلك بحسب تقارير تصدر عن البنك الدولي والإتحاد الأوروبي، وذلك لأن معظم القطاعات الحيوية التي كانت تتولى الدولة إدارتها فشلت.

 

وأوضح أن أكبر دليل على ذلك، هو مفاوضة صندوق النقد على وضع سياسة للدولة اللبنانية، وليس القطاع الخاص اللبناني، ومحاسبة ومتابعة ما تنفذه الدولة اللبنانية. 

 

وأكد أن الكلمة الأم في الحالة اللبنانية هي "الثقة"، لافتا إلى صندوق النقد الهدف منه إعادة الثقة في الدولة اللبنانية، وهو ما يعني أن هذه الثقة قد فقدت من قبل المجتمع الدولي.

 

وأشار إلى أن حاكم مصرف لبنان هو الوصي على النقد، لافتاً إلى حاكم مصرف لبنان أقر باعتراف صحيح وصريح بأنه ديّن الأموال للدولة اللبنانية كل هذه السنوات، أي أن حاكم مصرف لبنان أقر بأن الأموال تم إعطاءها للدولة اللبنانية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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