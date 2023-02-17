الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لجنة تحكيم «الدوم» للمتسابقة "إنجى عهدى»: «أدائك متميز»

إنجي عهدي
إنجي عهدي

أبهرت المتسابقة إنجي عهدي، من الفيوم، عن فئة التقديم التليفزيوني، لجنة تحكيم "الدوم"، نتيجة أدائها المتميز.


وعلق الإعلامي محمد عبد الرحمن، قائلاً:" شطورة عرفتي تعملي وقفاً تاماً، وتلحمي تاني بين الخبر"..


وقالت ريهام السهلي:" اتبسطت من أدائك". 


وتابع محمد سعيد محفوظ:" الصعوبة في النقل من خبر لايت، لخبر فصحى، بس برافوا".


وعقبت المتسابقة عقب خروجها من مسرح "الدوم"، :"أول مرة أجرب حوار النقلة ده واتبسطت أني نجحت فيه".

 

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

 

اقرأ أيضًا:

الدوم».. أبرز المرشحين للصعود لمسابقة الدقيقة الواحدة من منطقة القناة

تعرف على لجنة تحكيم مسابقة التقديم التليفزيوني في «الدوم»

ريهام السهلي لمتسابقي «الدوم»: خليك على شخصيتك هي أجمل حاجة في الدنيا

أجواء حماسية في كواليس أولى حلقات تجارب الدقيقة الواحدة بـ«الدوم»
 

«مفيش مجاملة».. أنوشكا: القرار حاسم فى مرحلة تجارب الأداء من «الدوم»

مواد متعلقة

"الدوم".. سعيد محفوظ لـ"البحراوى": عندك شخصية إخبارية وثقة بالنفس

محمد سعيد محفوظ: نبحث فى «الدوم» عن نواة متكاملة لمذيع

الشناوي للاعبي «كابيتانو مصر»: محتاجين مواهب جديدة لمنتخب مصر

بسمة عطا تقود حلقة فنية للترفيه عن لاعبي «كابيتانو مصر»

الشيف شريف عفيفى: أتمنى «كابيتانو مصر» يوصلنا كأس العالم

شعبة الدواجن توجه رسالة لـ«المنتجين»

الشيف شريف عفيفي ضيف حلقة اليوم من «كابيتانو مصر»

خالد داغر: قناة الحياة كان لها أثر كبير في نجاح مهرجان القلعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

طائرات حربية روسية تحلق بالقرب من أجواء ألاسكا للمرة الثانية خلال يومين

مصطفى محمد يصنع هدفًا فى تعادل نانت مع يوفنتوس بالدورى الأوروبى

«الدوم» يقدم رحلة كفاح الإعلامية سناء منصور

إصابة 4 أشخاص فى إنهيار منزل مكون من طابقين بالقليوبية

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

توقعات حظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 لمواليد الأبراج النارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو