لجنة تحكيم «الدوم» للمتسابقة "إنجى عهدى»: «أدائك متميز»

أبهرت المتسابقة إنجي عهدي، من الفيوم، عن فئة التقديم التليفزيوني، لجنة تحكيم "الدوم"، نتيجة أدائها المتميز.



وعلق الإعلامي محمد عبد الرحمن، قائلاً:" شطورة عرفتي تعملي وقفاً تاماً، وتلحمي تاني بين الخبر"..



وقالت ريهام السهلي:" اتبسطت من أدائك".



وتابع محمد سعيد محفوظ:" الصعوبة في النقل من خبر لايت، لخبر فصحى، بس برافوا".



وعقبت المتسابقة عقب خروجها من مسرح "الدوم"، :"أول مرة أجرب حوار النقلة ده واتبسطت أني نجحت فيه".

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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