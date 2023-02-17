لجنة تحكيم «الدوم» تنبهر بـ«بيشوى دنيال»: أداء مناسب للبرامج الرياضية

أبهر المتسابق بيشوي دنيال، من الأقصر، عن فئة التقديم التليفزيوني، لجنة تحكيم "الدوم"، نتيجة أدائه المتميز.



وعلقت ريهام السهلي: "أداءك مناسب جدًا للنوع ده من برامج الرياضة، وبشكل عام مناسب وواضح، أنك حابب المجال الرياضي".



وقال سعيد محفوظ: "الخبر العاجل لازم يكون بالفصحى"، وعلق المتسابق عقب خروجه من مسرح "الدوم": "المرة دي خارج مدايق لأن إجهاد اليوم والتوتر تملك مني شوية والتوتر أثر عليا مطلعش بالصورة اللي كنت راسمها".

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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