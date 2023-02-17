لجنة تحكيم «الدوم» لـ كريم الخولى: «محتاج تكتشف صندوق صوتك الذهبى»

أبهر المتسابق كريم الخولي، من الإسكندرية، عن فئة التقديم التليفزيوني، لجنة تحكيم "الدوم"، نتيجة أداءه المتميز.



وعلق الإعلامي محمد عبد الرحمن، قائلاً:"بعد نهاية الخبر العاجل قف تماماً، واصمت ثم عد إلى الخبر الثاني".



وقالت ريهام السهلي: "صوتك، جميل، ومبسوطة وكويس والأداء كويس وفي مذيع أخبار قاعد قدامي".



وعقب سعيد محفوظ: "محتاج تكتشف إمكانيات صندوقك الصوتي الذهبي، وطبقة الجواب".



وعلق المتسابق عقب خروجه من مسرح "الدوم": "في حاجات محتاج اشتغل عليها في نقلة الأخبار، والفترة الجاية هشتغل علي كده، عشان أنقى أحسن".

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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