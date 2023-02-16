أفنان جمال: نفسي أكون صوت مصر في العالم و"الدوم" هو الوسيلة

أبهرت أفنان جمال، من العريش شمال سيناء، عن فئة التقديم التليفزيوني، لجنة تحكيم "الدوم"، نتيجة أدائها المتميز.



وعلقت ريهام السهلي قائله :" صوتك جيد جداً، وربنا يوفقك".



وتابع:" محمد عبد الرحمن:" ارتبكتي وده خلكي تنصرفي عن إجادة الأداء، ركزي في تنويع أكبر وتفهمي معنى الخبر".



وعقبت المتسابقة بعد خروجها من مسرح "الدوم": الإعلام أداة التنوير الحقيقية لفهم الناس لوعيها، وعازه أكون صوت العريش في مصر، وصوت مصر في العالم كله والدوم هو الوسيلة".



وأكملت:"قدمت في الموسم الثاني من الدوم عشان أخد خطوة أقرب من تحقيق حلمي، وبحلم أكون مذيعة كبيرة ومشهورة وليا برامج حوارية كبيرة".

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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