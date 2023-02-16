الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

"الدوم".. سعيد محفوظ لـ"البحراوي": عندك شخصية إخبارية وثقة بالنفس

محمد البحراوي
محمد البحراوي

أبهر المتسابق، محمد البحراوي، من كفر الشيخ، عن فئة التقديم التليفزيوني، لجنة تحكيم "الدوم"، نتيجة أداءه المتميز.
وعلقت ريهام السهلي قائله:" أديت بشكل جيد جداً".


وقال محمد سعيد محفوظ:"عندك ثقة بالنفس وصوتك جميل وعندك شخصية إخبارية بس محستش بفرق كبير ما بين الخبر العادي والعاجل، محتاج مزيد من التأكيد والتنويع". 


وعقب الإعلامي محمد عبد الرحمن:"أتعلم الفرق بين الوقف المعلق، والوقف الكامل، وتلقائياً أدائك هيتغير".


وعقب المتسابق :" إحساسي وان خارج من اللجنة حسيت ببعض التوتر، وخايف شوية ميبقاش حليفي الحظ، بس واثق في ربنا".

 

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

 

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