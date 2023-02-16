لجنة تحكيم "الدوم" تنبهر بـ"روان علي": شخصية لطيفة على الشاشة

أبهرت المتسابقة روان علي من الإسكندرية، عن فئة التقديم التلفزيوني، لجنة تحكيم "الدوم"، نتيجة أدائها المتميز.

وعلق سعيد محفوظ، قائلاً:"النصف الأول من الأداء موفق للغاية، ونقلتي نقلة حلوة أوي في الخبر العاجل، أن مبسوط".



وقال محمد عبدالرحمن:" الواحد بيندهش الشباب في السن ده عندهم القدرة دي على الجلد والاحتمال، برافو عليكي ياروان".



وعقبت ريهام السهلي، قائله:" عندك طاله وقبول، وفي شخصية لطيفة قدامي على الشاشة، وحسيت إن في حاجة مهمة حصلت".



وعقبت روان عقب خروجها من مسرح "الدوم"، :"متفائلة لأني عملت نقلة إخبارية صح من قرأت خبر عادي لخبر عاجل، وحاجة".

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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