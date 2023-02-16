الجمعة 17 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزير الاقتصاد اللبنانى: نُهبت الموارد عندما تولت الدولة الإدارة لمدة 30 عامًا

أمين سلام وزير الاقتصاد
أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني

قال أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إن المليارات من الاحتياطات النقدية للبنان قد ذهبت سدى نتيجة الفساد، معقباً: “معقول خلال ثلاث أو أربع سنوات يتم إهدار ما يزيد عن 25 مليار دولار، ولا نرى أي انعكاس إيجابي ولا ساعة كهرباء إضافية ولا مستشفى وضعه سليم، ولا مدرسة وضعها سليم”.

وأضاف أمين سلام خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن مقومات أي دولة اليوم هي الطاقة، والاستشفاء ، ظروف اجتماعية، وأمن غذائي، لافتاً إلى أن كل هذا في حالة انهيار بلبنان، متسائلاً:"أين ذهبت الـ 25 مليار دولار؟". 

مطالبات بضرورة مشاركة القطاع الخاص

وتابع: الإجابة تتمثل في الفساد، حيث يعاني لبنان من الفساد فيما يتعلق بالمحاصصة بتقاسم هذه القطاعات التي كانت بعكس كل الأنظمة الدولية تدار من قبل الدولة، حيث كانت كل القطاعات الحيوية في لبنان تدار من قبل الدولة وليس من القطاع الخاص". 

وأشار إلى أن هناك مطالبات كبيرة اليوم في لبنان بدور القطاع الخاص، وشراكة القطاع الخاص مع الدولة، حيث نهبت الموارد عندما تولت الدولة الإدارة لمدة 20 و30 سنة، حيث كان يوجد الفساد الإداري والسياسي بالإضافة إلى التهريب. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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