سكان تركيا يهرولون الي الشارع بعد الزلزال الجديد (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد جديدة ترصد لحظة نزول سكان مدينة جبلة بمحافظة ⁧‫اللاذقية‬⁩ إلى الشوارع، بعد الهزة الأرضية الارتدادية نتيجة الزلزال الذي ضرب وسط ⁧‫تركيا‬⁩ قبل لحظات.

وبسبب الزلزال الذي ضرب وسط تركيا منذ دقايق انهار مبنى في ريف حلب جراء الهزة الارتدادية مع وجود عالقين تحت الأنقاض.

وقال المركز الأورومتوسطي للزلازل ان هزة أرضية في وسط تركيا بدرجة 4.7، الهزة الأرضية شعر بها سكان سوريا ولبنان وتركيا.



وأعلنت وسائل إعلام محلية سورية بان الدولة قد تعرضت لهزة أرضية قوية شعر بها سكان عدد من المحافظات.