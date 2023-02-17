خلال صالون التنسيقية.. مصطفى كريم يؤكد ضرورة محو الأمية الرقمية

أكد مصطفي كريم، استشاري الإدارة الاستراتيجية والتحول الرقمي، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر أحرزت تقدمًا في التجارة الإلكترونية إلا أنه ليس على الوجه المطلوب، مضيفًا أن التجارة الإلكترونية تعني التنافس مع كل دول العالم، لذلك نحتاج إلى جاهزية بشكل أعلى، خاصة وأننا في المركز الـ13 على مستوى الدول العربية.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التجارة الإلكترونية".

وأضاف أن الشركات أو المؤسسات العاملة في التجارة الإلكترونية لديها بعض الأسباب التي قد تساعد على الفشل، ومنها الداخلي والخارجي، موضحًا أن الأسباب الداخلية قد تكون خاصة بالمنصة التي يتم العرض عليها، ولكنه ليس الأمر الوحيد؛ لأن الاستمرارية تعتمد على المنتج والاستدامة المالية، وهنا الأمر ليس مجرد بيع ولكن المبلغ الذي يتم تجميعه، وبالنسبة للأسباب الخارجية فعلى رأسها الوعي الرقمي في المجتمع، فالمتاجر الإلكرتونية مرتبطة ببيئة ريادة الأعمال، وتكمن الأزمة في أننا نحاول تطبيق ثقافات موجودة في بيئات أخرى مختلفة عن الموجود لدينا، والأزمة أن حالة الوعي الرقمي في مصر أقل من الخارج.

وأشار إلى أن عدد أصحاب الحسابات البنكية أو مستخدمي بطاقات الائتمان قليل جدًا عن بعض الدول الأخرى، كذلك فهناك جزء يتعلق بالإجراءات، مستطردًا: "فنحن لدينا استراتيجية للتجارة الإلكترونية وعلى مستوى الاستراتيجيات فهو جيد ولكن التنفيذ يجد صعوبة كبيرة لعدم إدراك بعض الجهات أحيانًا لطبيعة عمل التجارة الإلكترونية".

وأكد «كريم»، على ضرورة وجود منطقة حرة والتي ستساهم في وجود كل العاملين في التجارة الإلكترونية في منطقة واحدة، وكذلك تسهيل الإجراءات، وحصر البنية التحتية في مكان واحد كنموذج ثم يتم تعميمه، وكذلك العمل على زيادة الوعي الرقمي من خلال التحول من فكرة أمية القراءة والكتابة إلى محو الأمية الرقمية.

أدار الحوار خلال الصالون المهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شارك في الصالون كلا من: النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد ممدوح عبد الرحمن، عضو وحده التجارة الإلكترونية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، ووليد الشافعي، مدير إدارة التسويق الإلكتروني بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومصطفي محمد كريم، استشاري الإدارة الاستراتيجية والتحول الرقمي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.