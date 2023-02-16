الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محمد الشناوي: سعيد بتجربة «كابيتانو مصر» وهو فرصة لم تتاح لنا

محمد الشناوي
محمد الشناوي

عبر كابتن محمد الشناوي، عن سعادته بتجربة "كابيتانو مصر"، مؤكدًا أنها تجربة وفكرة جيدة، خاصة أن الأطفال المشاركين للمرة الأولى يجتمعون ويخوضون مباريات معًا.

وأضاف خلال حلقة برنامج "كابيتانو مصر"، والمذاع عبر فضائية on، أنه سعيد لأنهم جميعًا من محافظات مختلفة، مشيرًا إلى أنهم لم يكن لديهم فرصة مثل “كابيتانو مصر”.

وتابع في تصريحاته للبرنامج، مع الإعلامية لينا الطهطاوي، أنه في مثل سن اللاعبين كان في نادي الحامول وبعدها انتقل للنادي الأهلي.

ذكرياته مع كابتن عبد الستار صبري

وأكد أنه لعب مع كابتن عبدالستار صبري، وأنه من الناس التي يحبها وهو قيمة كبيرة في الكرة وكان وقتها في نادي الجيش، وكان كابتن "عبد الستار"، يحرص على اصطحاب اللاعبين الصغار في غرفته، واكتشف بعدها أنه لا ينام ويظل نور الغرفة مشتعلًا طوال الليل.

وكشف أنه لا يفرض على نجليه أن يدخلا مجال الكرة، ويترك لهما حرية الاختيار في طريق مستقبلهما.

وأوضح أن أصعب هدف دخل في مرماه كان في كأس العالم في الأرجواي، مشيرًا إلى أن أول راتب كان 150 جنيهًا وأن أكلته المفضلة في اليوم المفتوح هي محشي الكرنب.

كابيتانو مصر محمد الشناوي تجربة عبدالستار صبري أكلته المفضلة

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