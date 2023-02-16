الجمعة 17 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ما السبب وراء تراجع الاحتياطى النقدى اللبنانى بنسبة الثلثين؟.. وزير الاقتصاد اللبنانى يجيب

أمين سلام وزير الاقتصاد
أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني

قال أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إن هناك انسداد للأفق فيما يتعلق بالقطاع المصرفي اللبناني والتحديات والصعوبات التي يواجهها اليوم المواطن اللبناني بكل تفاصيل الاقتصاد.

وأضاف أمين سلام خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك إقرارا من البنك الدولي وكافة المنظمات العالمية، بأن الحالة الاقتصادية اللبنانية حالة استثنائية في العصر الحالي ولم يشهد لها مثيل.

سبب تراجع الاحتياطي النقدي اللبناني بنسبة الثلثين 

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يلخص السياسة والإدارة الفاشلة التي مرت على لبنان على الأقل خلال العقدين الماضيين، لافتاً إلى أنه من غير المعقول لبلد صغير كلبنان بمرحلة من المراحل كان يمتلك فوق الـ مائة مليار كاحتياطي نقدي بالعملة الصعبة.

وأشار إلى أن هذه الاحتياطات التي هدرت فهي هدرت بسبب سوء التخطيط وسوء إدارة وكان الجزء الأكبر منها نتيجة الفساد، حيث كانت تمثل ثروة تم إهدارها بطريقة عشوائية وسياسات لا جدوى اقتصادية منها، فلا نظر للأمام ولا نظر للنمو، معقبًا: "لم نأت بخطوة واحدة لا في السياسة المالية ولا في السياسة النقدية ولا في الخطط والرؤى الاقتصادية التي تكشف عن نية تحويل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي إلى صناعي".  

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