الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنمية المشروعات ينفذ 6000 تدريب لتأهيل الشباب لسوق العمل

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أكد وليد الشافعي، مدير إدارة التسويق الإلكتروني بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يقوم بتدريب وتأهيل الشباب أصحاب المشروعات لتوجيههم وإرشادهم، ومساعدتهم على التعرف على أهمية التجارة الإلكترونية، قائلا: "قمنا بتدريب أكثر من 6000 مشروع للتعرف على كيفية استخدام الإنترنت وكيفية وضع خطة للتسويق والخطط المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل للعمل على نجاح المشاريع".

 

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التجارة الإلكترونية".

 

وأضاف أن الجهاز وقع بروتوكولات تعاون مع العديد من الشركات الكبرى مثل أمازون وجوميا، للعمل على توفير منصة للمشروعات لعرض منتجاتهم وكذلك الدعاية ونسبة العمولة والتي تكون أقل من أي نسبة أخرى حال توجهه من نفسه، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي دمج الاقتصاد غير الرسمي.

 

وأوضح أن التجارة الإلكترونية تتطلب ضرورة الاهتمام بجودة المنتج، وكذلك دراسة المستهلك المستهدف لشراء المنتج، مضيفاً أنه يجب العمل على توجيه الشباب لخلق فرص عمل غير تقليدية من خلال توفير كافة الإمكانات لإقامة الشركات للوصول إلى عائد جيد.

 

أدار الحوار خلال الصالون المهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من: النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد ممدوح عبد الرحمن، عضو وحده التجارة الإلكترونية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، ووليد الشافعي، مدير إدارة التسويق الإلكتروني بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومصطفي محمد كريم، استشاري الإدارة الاستراتيجية والتحول الرقمي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.
 

وليد الشافعي التسويق الإلكتروني المشروعات المشاريع تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التجارة الالكترونية الشركات الكبرى الصالون

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وائل لطفي

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