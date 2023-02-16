محمد سعيد محفوظ: نبحث فى «الدوم» عن نواة متكاملة لمذيع

بدأت حلقة جديدة من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الخميس، لفئة التقديم التليفزيوني.

وتكونت لجنة تحكيم لفئة التقديم التليفزيوني من الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن.

وقال محمد سعيد محفوظ، إنه يبحث عن مذيع لديه نواة متكاملة، متابعاً: "المذيع ده مش بيقرأ نص وخلاص، لازم يبقى منغمساً تماماً في الأخبار وبيسأل وعنده ثقافة واسعة عامة ومتخصصة، وفي الوقت نفسه متمكن من اللغة العربية الفصحى".



"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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