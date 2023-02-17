"النقد البيئي " محور العدد السابع من مجلة سرود النقدية

صدر العدد السابع من مجلة سرود "يناير 2023" في محور النقد البيئي، ويتضمن دراسات بالعربية والإنجليزية ومقالات مترجمة لباحثين من المغرب ومن الهند ومن فلسطين ومن كندا، ومراجعات لكتب حول النقد البيئي، بوصفه ممارسة فكرية غير متجانسة.

وقد قدمت حوله عدة تعريفات مستمدة من تصورات نظرية مختلفة، ولكنها تدور حول دراسة العلاقة بين الأدب والوسط البيئي المادي، أي الطبيعة بمختلف أنواعها المشكلة للأرض، للكرة الأرضية، بمكونها الإنساني والحيواني والنباتي والطبيعي بالمعنى الواسع.

- محاولة توسيع البحث في النقد البيئي وبخاصة في مجال المحكيات

ويهدف هذا العدد من مجلة سرود إلى محاولة توسيع البحث في النقد البيئي وبخاصة في مجال المحكيات الأدبية، أي في معالجة السرد البيئي ومكوناته المختلفة في السرد الروائي والقصصي المغربي والقومي والعالمي، وفتح هذه السرود على آفاق السرد البيئي الذي قد تغني رؤيتنا وتصورنا للممارسة النظرية والتطبيقية لسرودنا المختلفة، والكشف فيها عن مدى حضور البيئة في هذا السرد، وكيفية حضوره فيها، وكذا موقع الإنسان في علاقته مع البيئة المحيطة به وتمثّلاته لها في السرد، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه كل ذلك في توسيع رؤى السرد ومجالاته، ومواجهته للقضايا الإنسانية والبيئية الراهنة.

شارك في هذا العدد بالمقالات: أحمد بوحسن، شيريل غلوتفيلتي، تيموذي كلارك، نصرالدين الكزار،لحسن حمامة،مصطفى فهمي،نادية هناوي،كلار براندابور، خاليد مجاد،وافية حملاوي، سينجيني كوندو، بيان حداد.

وتم عمل مراجعات للكتب، للمؤلفين ماركو كاراشيولو، أبو المعاطي الرمادي ومعجب العدواني وآخرون، خاليد مجاد، مايكل كرونين، و المراجعون هم نصرالدين الكزار، عايدي علي جمعة،أديتا كومار باندا، هاجر بوكنانة).

تصدر مجلة سرود بالدار البيضاء، عن مختبر السرديات، وتنشر الدراساتِ النقديةَ الأصيلةَ المهتمة بمجالٍ من مجالات النقد الأدبي، تنظيراً وتطبيقاً، باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، وتخضعُ للتحكيم التَّخَصُّصي المتعارَفِ عليه في الدَّوريات الأكاديمية.