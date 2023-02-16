الشيف شريف عفيفي ضيف حلقة اليوم من «كابيتانو مصر»

بدأت فعاليات الحلقة السابعة عشرة، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وحل الشيف شريف عفيفي، ضيفاً على حلقة اليوم، لتقديم بعض النصائح للاعبي البرنامج حول التغذية الصحيحة.

وقال شريف عفيفي:" مبسوط إني في برنامج عظيم زي كابيتانو مصر، وبمناسبة عيد الحب، الحب في حد ذاته حب مش مؤلم، بدون أي مشاكل جميل وطعمه حلو".

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