الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الشيف شريف عفيفي ضيف حلقة اليوم من «كابيتانو مصر»

الشيف شريف عفيفي
الشيف شريف عفيفي

بدأت فعاليات الحلقة السابعة عشرة، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وحل الشيف شريف عفيفي، ضيفاً على حلقة اليوم، لتقديم بعض النصائح للاعبي البرنامج حول التغذية الصحيحة.

وقال شريف عفيفي:" مبسوط إني في برنامج عظيم زي كابيتانو مصر، وبمناسبة عيد الحب، الحب في حد ذاته حب مش مؤلم، بدون أي مشاكل جميل وطعمه حلو".

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