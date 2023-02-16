الشيف شريف عفيفي ضيف حلقة اليوم من «كابيتانو مصر»
بدأت فعاليات الحلقة السابعة عشرة، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
وحل الشيف شريف عفيفي، ضيفاً على حلقة اليوم، لتقديم بعض النصائح للاعبي البرنامج حول التغذية الصحيحة.
وقال شريف عفيفي:" مبسوط إني في برنامج عظيم زي كابيتانو مصر، وبمناسبة عيد الحب، الحب في حد ذاته حب مش مؤلم، بدون أي مشاكل جميل وطعمه حلو".
اقرأ أيضاً:
بوجبات كشري.. «اليماني» يكافئ فريقه بالفوز في «كابيتانو مصر»
وسط أجواء حماسية مدربي «كابيتانو مصر» يستغلون فترات الراحة للترفيه
«الحلم ممكن يبدأ بجملة».. سامح حسين يكشف تحديات مشواره الفني لـ«كابيتانو مصر»
«بوجبات محشي».. «كابيتانو مصر» يحرص على لقاء بين اللاعبين وجدتهم
«كابيتانو مصر».. سامح حسين: كان حلم حياتي أكون لاعب كرة..