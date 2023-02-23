الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. الأنبا توما حبيب يلتقي شعبه وشباب إيبارشية سوهاج

توما حبيب
توما حبيب

أعلنت إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك عن إطلاق اللقاء الشهري لشهب الإيبارشية وشبابها مع الأنبا توما حبيب مطران الإيبارشية.

يأتي ذلك في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس الموافق 23 فبراير، بمقر دار مطرانية سوهاج للأقباط الكاثوليك.

وقال مركز الكنيسة القبطية الكاثوليكية الإعلامي، برئاسة الأنبا باخوم متحدث الكنيسة، عن سنودس الكنيسة 2023، إن ثمّةَ تقاريرٌ عديدةٌ عبّرت عن الندمِ والقلقِ بشأنِ الضغوطاتِ التي تثقل كاهلَ العائلات، وأثرها على العلاقات بين الأجيال المختلفة، كالأهل والأولاد، وعلى نقل الإيمان. تقارير آسيويّة عديدة طالبت بمرافقةٍ أفضل وتنشئةٍ للعائلات التي تواجه بصعوبةٍ التحوّلات الثقافيّة.

وأضاف الأنبا  باخوم، في بيان له، إنه العديد من التقارير يوضح أهميّة الإقرار بأنّ الكنيسة تتمّ رسالتها الخاصّة بإعلان الإنجيل في سياقات ثقافيّة محدّدة، خاضعةٍ لتأثير التغييراتِ الاجتماعيّة العميقة والسريعة. تختلف الأسباب ولكن، في كل مكانٍ، تحدّد التحدّيات ُالمهمّة قواعد المشاركة، وتغيّر واقع رسالة الكنيسة. إنَّ إرث الطائفيّة والعشائريّة والقوميّات العرقيّة، المعبّر عنها والمعَاشة في أماكن مختلفة من العالم، تهدّد باستمرار جامعيّة الكنيسة.

هذا وانطلاقًا من المسيرة السينودسية، وفي إطار رسالة قداسة البابا فرنسيس، بمناسبة اليوم العالمي للشبيبة، أقامت جمعية الشباب الكاثوليكي المصري، مؤتمر المرحلتين الإعدادية، والثانوية، تحت شعار "أنت فين"، وذلك ببيت البطل، بالعبور.

تضمن المؤتمر صلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب ماجد مؤنس، راعي كنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين. تضمن المؤتمر أيضًا ورش العمل المختلفة، والأنشطة المتنوعة، واللقاءات التكوينية، والتأملات الكتابية.

وقام الشباب المشاركين بإعداد لقاء ترفيهي لأطفال الحروب الأهلية، بمدرستهم، بمدينة نصر، بمشاركة شباب وقادة من كنائس السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، الملاك ميخائيل، بحدائق القبة، مار جرجس، بالقصيرين، العائلة المقدسة، بالمطرية، والسيدة العذرا، بالقللي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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