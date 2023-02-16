«صنايعية مصر» يعرض تفاصيل تأميم مصنع كولونيا «3 خمسات» ورحيل صاحبة حزنًا

قال الكاتب عمر طاهر، إن حمزة الشبراويشي، صاحب مصنع كولونيا "3 خمسات"، سافر إلى فرنسا لتلقي العلاج بعد إصابته بجلطة، و كان يتابع القرارات التي يصدرها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بتأميم الشركات.

وأضاف "طاهر"، خلال حلقة برنامج "صنايعية مصر"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه لم يظن يومًا أن يكون اسمه بين هذه الشركات، وكان يطمئن أسرته بأنه بعيد تمامًا عن هذا القرار، مؤكدًا أن أشياء كثيرة كانت ستتغير لو تعامل بحسن نية أقل.

قرار إصدار الحراسة على مصنعه وبيته

وتابع، أن "الشبراويشي"، قرر أن لا يعود لمصر ويذهب لبيروت في رحلة استشفاء، وهناك وجد الأجواء مهيئة لإقامة مصنع للعطور وبالفعل قام به، ومن هنا استغل المتربصين الفرصة وأوشوا إلى الرئيس عبدالناصر، أن "الشبراويشي"، هرب إلى لبنان وأنه سيبدأ تصفية أعماله وسحب كل أمواله من مصر، ليصدر عبدالناصر امرًا بإصدار الحراسة على أمواله وعرضها للبيع.

وأشار إلى أن شركة السكر اشترت المصنع وبيته واسمه التجاري في عام 1965، ووقتها عرف الشبراويشي أنه لن يعود لمصر وكانت لحظة ثقيلة ظل يقاوم أحزانه حتى رحيله وأوصى بأن يدفن في مصر، وجنازته شارك فيها عمال مصنعه من التحرير وحتى مكان دفنه.