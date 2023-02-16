بايدن عن الأجسام الجوية: ليست مرتبطة بجاسوسية من الصين أو مراقبة من أى دولة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن الأجسام الجوية، إننا نعلم ماهية الأشياء الثلاثة، لكن لا شيء يقترح بأنها مرتبطة بجوسسة من الصين أو أنها كانت للمراقبة من أي دولة أخرى.

وأضاف بايدن خلال كلمته بشأن الأجسام الجوية، والمذاعة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الاستخبارات الآن وتقييمها هو أن هذه الأجسام الثلاثة عبارة عن مناطيد لشركات خاصة، ربما لأبحاث بشأن الطقس، حيث إنها قد تقوم بأبحاث علمية.

وأشار إلى أنه عندما جاء إلى السلطة قال للمخابرات بأن ينظروا في ظاهرة الطائرات المجهولة، نحن نعلم بأن هناك الكثير من الهيئات ومنها بعض الدول وشركات الأبحاث التي ترسل تلك المناطيد، ليس لأسباب خبيثة، ولكن ربما لأبحاث علمية.

وتابع: "ليس لدينا أي دليل بأنه كان هناك زيادة في عدد الطائرات أو الأجسام الطائرة في السماء، وبسبب الخطوات التي نقوم بها أظن أن هذا جعلنا ننظر للأجسام التي نراها اليوم".

وأردف: "طلبت من فريقي أن يعود لي بالنظر في كيفية التعامل مع الأجسام الطائرة، لنفرق بين تلك التي تمثل خطراً للأمن وتلك التي لا تمثل ذلك، لكن إذا كان هناك أي شيء يعرض الشعب الأمريكي للخطر فإنني سأسقطه".