ضبط شخصين يروجان العقاقير المخدرة على فيسبوك

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة قطاع الأمن العام والجهات المعنية قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بنطاق محافظتى الجيزة والشرقية بإدارة صفحة عبر موقع التواصل "فيسبوك" لترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة باستخدام دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بنطاق محافظة الجيزة وبحوزتهما "620 قرصا مخدرا لعقاري ترامادول، أيبتريل المدرجان بجدول المخدرات - مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامى – هاتفان محمول للتواصل مع عملائهما - دراجة نارية" .

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهاتفان المحمول للتواصل مع عملائهما والدراجة النارية لترويج المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدي لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشء.