الإثنين 27 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أسقفية الشباب تطلق مدرسة العقيدة اليوم

الأنبا رافائيل
الأنبا رافائيل

أعلنت خدمة اللاهوت الدفاعي بأسقفية الشباب الأقباط الأرثوذكس، عن إطلاق مدرسة العقيدة اليوم 27 من فبراير الجاري.

ويلقي المحاضرات كل من الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والقس متى بديع مسؤول خدمة اللاهوت الدفاعي بالأسقفية.

ومن جهة اخرى، نظمت سكرتارية قداسة البابا للرعاية الاجتماعية ‏اللقاء التاسع لإيبارشيات محافظة المنيا في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة المنيا، بحضور 350 كاهنا وخادما من الإيبارشيات التسع.

شارك في اللقاء إلى جانب نيافة الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا وتوابعها، الأنبا أغابيوس مطران ديرمواس ودلجا، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، ومن سكرتارية قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، الأب القمص بيشوي شارل، وآباء وخدام وخادمات السكرتارية.
تضمن اللقاء كلمات للأحبار الثلاثة، تلاها مناقشة عن خدمة سكرتارية قداسة البابا للرعاية الاجتماعية.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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