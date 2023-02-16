الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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صفاء النجار: أوبرا عايدة قصة درامية حول الصراع بين الواجب الوطني والعاطفي

الدكتورة صفاء النجار
الدكتورة صفاء النجار

كشفت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، عن قصة أوبرا عايدة.

وقالت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن أوبرا عايدة لم يتم عرضها في افتتاح دار الأوبرا الخديوية في عام 1869 ولكن تم عرضها بعد ذلك بعامين في عام 1871.

وأضافت أن أوبرا عايدة قصة درامية تدور حول الصراع بين الواجب الوطني والعاطفي، وبطل القصة هو قائد الجيوش، الأمير راداميس المصري الذي ينتصر بجيوشه المصرية على أهالي الحبشة، وكانت الأسيرة هي الأميرة عايدة التي يقع في حبها.

 وأشارت إلى أن الأمير قائد الجيش المصري وقع في حب الأميرة عايدة وقام بتفضيلها على ابنه الملك، التي كان يقرر تكريم للقائد أن يزوجه ابنته، الأميرة، ولكن قائد الجيش رفض وفضل الأسيرة عايدة.

وأوضحت أن الملك عندما علم بخطة هروب قائد الجيش مع عايدة قرر أن يعاقبه وأمر بدفنه حياً، لكن عايدة حباً في راداميس ذهبت لمقبرته وقررت أن تدفن وتموت معاه.

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