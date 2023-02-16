متحدث الصحة: فيروس «ماربورج» ليس جديدًا ونادرًا ما يصيب الأطفال

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل إصدار وزارة الصحة الدليل الإرشادي حول فيروس "ماربورج".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن الفيروس ليس جديدًا، وجرى اكتشافه في عام 1967، لكن في يوليو الماضي جرى اكتشاف حالتين في القارة الإفريقية.

وأضاف أن فيروس ماربورج يعرف بأنه فيروس الحمى النزفية من عائلة الإيبولا، ويسبب ارتفاعًا في درجة الحرارة والإسهال والصداع، ثم نزيف داخلي وقد يؤدي إلى الوفاة.

وأشار إلى أن الفكرة العامة في مصر، إلى أنه في ظل ظهور حالات في أي دولة ترفع درجة الاستعداد في المنافذ والحجر الصحي، ورفع درجة الوعي عند مقدمي الخدمة الصحية.

وأوضح أن الفئات كلها معرضة للإصابة بفيروس ماربورج، ولكن منذ 1967 نادرًا ما يصيب الأطفال، ولا يوجد دليل علمي تشير بأن الفيروس لا يصيب فئة عن أخرى، وقد يكون سبب ذلك طريقة انتقال العدوى، إذ ينتقل عند ملامسة سوائل الجسم للمصاب بالفيروس.