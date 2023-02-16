الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الفنان محمد صبحي: تمنيت عمل مسرح عربي يحمل لغتنا العربية المشتركة

الفنان محمد صبحي
الفنان محمد صبحي

قال الفنان محمد صبحي، لم أندم على شيء في حياتي الشخصية أو العملية والفنية، معقباً: "فكرة الندم متعارضة بعض الشيء مع إرادة الله عز وجل، فأنا أريد والله يريد". 

وأضاف محمد صبحي خلال لقائه ببرنامج عاصمة الفنون، المذاع عبر القاهرة الإخبارية:"حساباتي دقيقة جدًا جدًا قبل كل خطوة، لكن من الممكن أن يكون هناك أخطاء، لأننا في النهاية بشر، لكني لم أندم على شيء اتفقت مع نفسي أن أقدمه، متابعاً: "دائماً ما أقول بأن الفن هو معول إما أن يبني وإما أن يهدم".

وتابع: "بما أنني أخذت القرار بأن لا أهدم أسرتي ولا أهدم عشيرتي، ولا أهدم الحي الذي أقطن فيه، ولا أهدم وطني بأكمله، فهي ثوابت لا رجعة فيها".

وأشار إلى أنه من الممكن أن نختلف على طريقة التقديم، ونختلف على تقييم الفن نفسه، إنما لا يوجد شيء أخجل منه.

وأوضح الفنان محمد صبحي، مدى تأثير المسرح المصري على الجمهور العربي عامة، قائلاً: "إنه بحكم ريادة مصر بتاريخها فقد كان لكل الإخوة العرب والبلدان العربية أن يعبر من بوابة مصر لكي يصل إلى الشهرة، بحكم أيضاً التعداد السكاني".

وأكد الفنان محمد صبحي أنه لايوجد بديل للمسرح، فهو لقاء بين الجمهور والفنان، لافتاً إلى أن المسرح المصري تاريخه ممتد وتأثيره حاضر إلى الآن، معقبًا: "تمنيت عمل مسرح عربي يحمل لغتنا العربية المشتركة". 
 

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