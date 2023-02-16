محافظ الدقهلية يشهد احتفالية ذكرى الإسراء والمعراج

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية وقيادات المحافظة احتفالية ذكرى الإسراء والمعراج وذلك بمسجد الصديق بالمنصورة.

وتقدم" مختار" بالتهنئة للامة الاسلامية والشعب المصري بصفة عامة و لمواطني الدقهلية بصفة خاصة بهذه المناسبة العطرة والعزيزة علي قلوب المسلمين جميعا، متمنيا أن يعدها الله سبحانه وتعالي على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة بهذه المناسبة تحت عنوان "الإسراء والمعراج دروس وعبر" قال خلالها إن الإسراء والمعراج هو نقطة تحول في طريق الدعوة الي الله سبحانه وتعالي وهو بمثابة اثبات لنبوة الحبيب النبي محمد صلي الله عليه وسلم وتتويج لصبره صلي الله عليه وسلم على ما لاقاه من أذى لنصرة دين الله.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن الاسراء والمعراج قد كشف مكانة النبي محمد صلي الله عليه وسلم والتي لم يحظي بها احد من اهل السموات والارض، وهي اختبار لصبر المؤمنين وصمودهم في اتباعهم للنبي صلي الله عليه وسلم، وقال ان الاسراء والمعراج ايضا كانت بمثابة بيان واضح لمكانة المسجد الاقصي وانها رحلة اثبتت ان كل الانبياء يعبدون الله عز وجل وهم اخوة ودينهم واحد.

جانب من الاحتفاليه

جانب من الاحتفاليه