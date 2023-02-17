أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-2-2023 فى مصر
البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-2-2023 هو الأكثر أهمية للمواطنين بشكل يومي على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أخر ما وصل إليه المعدن الأصفر الذي يخزن المصريين أموالهم فيه.
أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-2-2023
نوضح في هذا التقرير أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-2-2023 بمختلف الأعيرة الذهبية مع توضيح الفرق بين هذه الأعيرة.
سعر جرام الذهب من عيار 24
1931.5
بيع
1920
شراء
سعر جرام الذهب من عيار 22
1770.5
بيع
1760
شراء
سعر جرام الذهب من عيار 21
1690
بيع
1680
شراء
سعر جرام الذهب من عيار 18
1448.5
بيع
1440
شراء
سعر جرام الذهب من عيار 14
1126.75
بيع
1120
شراء
سعر جرام الذهب من عيار 12
965.75
بيع
960
شراء
سعر جرام الذهب من عيار 9
724.25
بيع
720
شراء
سعر جنيه ذهب
13520
بيع
14725
شراء
الفرق بين أعيرة الذهب
يوجد الذهب بعدة أعيرة بداية من 24 و22 و21 و 18 إلى 9 وذلك يرجع إلى نسبة الذهب الخالص في كل عيار مقابل نسبة الشوائب والمعادن الأخرى كالفضة والنحاس تكون أكبر في الأعيرة الأقل من عيار 21 والتي تبدأ من عيار 23 لذلك يفضل الناس التعامل بعيار 21.
وتكون نسبة نقاء عيار 24 هى 99.9%، وأن نسبة نقاء عيار 21 هى 87.5%، وعيار 14 هى 58.5٪ فقط بينما عيار 12 هى 50% وعيار 9 نسبة نقاوته 37.5٪.