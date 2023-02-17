أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-2-2023 فى مصر

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أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-2-2023

نوضح في هذا التقرير أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-2-2023 بمختلف الأعيرة الذهبية مع توضيح الفرق بين هذه الأعيرة.



سعر جرام الذهب من عيار 24

1931.5

بيع

1920

شراء

سعر جرام الذهب من عيار 22

1770.5

بيع

1760

شراء

سعر جرام الذهب من عيار 21

1690

بيع

1680

شراء

سعر جرام الذهب من عيار 18

1448.5

بيع

1440

شراء

سعر جرام الذهب من عيار 14

1126.75

بيع

1120

شراء

سعر جرام الذهب من عيار 12

965.75

بيع

960

شراء

سعر جرام الذهب من عيار 9

724.25

بيع

720

شراء

سعر جنيه ذهب

13520

بيع

14725

شراء



الفرق بين أعيرة الذهب

يوجد الذهب بعدة أعيرة بداية من 24 و22 و21 و 18 إلى 9 وذلك يرجع إلى نسبة الذهب الخالص في كل عيار مقابل نسبة الشوائب والمعادن الأخرى كالفضة والنحاس تكون أكبر في الأعيرة الأقل من عيار 21 والتي تبدأ من عيار 23 لذلك يفضل الناس التعامل بعيار 21.





وتكون نسبة نقاء عيار 24 هى 99.9%، وأن نسبة نقاء عيار 21 هى 87.5%، وعيار 14 هى 58.5٪‏ فقط بينما عيار 12 هى 50%‏ وعيار 9 نسبة نقاوته 37.5٪.