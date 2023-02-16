الطاقة الأردنية: ارتفاع أسعار البنزين عالميًا

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميًا في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن.

ووفقًا للبيانات المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني، بلغ سعر البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من شهر فبراير الحالي 834 دولارًا للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول منه، والذي بلغ 812.8 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة.

وبلغ معدل سعر البنزين أوكتان 95 في الأسبوع الثاني 866.6 دولار، مقابل 844.6 دولار للطن والمسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة.