«ZFC» يتوج بالمركز الثالث ضمن منافسات الكأس الفضية بكأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة

توج فريق زد إف سي مواليد 2010، بالمركز الثالث ضمن منافسات الكأس الفضية ببطولة كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة، والتي أقيمت في دبي خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 20 ناديًا من مختلف القارات، وذلك في ثاني مشاركة للفريق بهذه البطولة التي تضم كبرى الأندية العالمية أبرزها برشلونة، وريال مدريد من إسبانيا، وتشيلسي الإنجليزي، وميلان الإيطالي ويعد نادي زد الفريق المصري الوحيد المشارك بالبطولة.

يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة نادي زد اف سي في بناء أقوى قاعدة ناشئين في مصر من خلال اكتشاف المواهب من مختلف المحافظات وتوفير أفضل المدربين لتطوير مستواهم، كما تأتي المشاركة في بطولة كأس دبي للقارات للعام الثاني على التوالي، في إطار حرص الإدارة على توفير احتكاك للاعبين بكبرى الفرق العالمية.

واجه فريق زد اف سي مواليد 2010 العديد من الفرق العالمية أبرزهم فريق برشلونة الإسباني، و فريق كروزيرو البرازيلي، وفريق وآر سي سيلتا الإسباني، وفريق بلد الوليد الإسباني، إذ استطاع الفريق التغلب في الأدوار التمهيدية ليصعد إلى منافسات الكأس الفضي بكأس دبي للقارات.

ترأس الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد إف سي، بعثة الفريق المشاركة بالكأس، وضمت البعثة أحمد معوض عاشور المدير الفني لفريق 2010، ومؤمن أحمد مساعد مدرب، وفكري توفيق صالح مشرف حراس المرمى، ومحمد بهاء الدين إداري الفريق، والدكتور وائل أحمد طبيب الفريق، وعمر خالد مدرب أحمال، ووليد عبدالله مساعد ملعب.

كما ضمت البعثة 19 لاعبًا من فريق نادي زد إف سي 2010 وهم أحمد شريف، وأحمد محمد أبو المعاطي، وأدهم أحمد، وبراء عاطف، وسليم حسام الدين، وزياد محمد، وعلي علاء، ومحمد السيد، ومحمد إسلام، ومحمد عماد، ومحمد عمرو، ومحمود محمد، ومصطفى سمو الدين، وياسين مصطفى، ويوسف إسماعيل، ويوسف أسامة، ويوسف محمد عادل، وعادل إسلام، ويوسف محمد محمود.

سلم أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وميشيل سلغادو لاعب ريال مدريد الأسبق، ميداليات المركز الثالث لمنافسات الكأس الفضية لنادي زد اف سي، فيما حصل نادي برشلونة على لقب البطولة، وأشاد المتابعون للبطولة بالأداء المميز الذي ظهر عليه لاعبو زد داخل الملعب سواء الفني أو البدني، كما أشادوا بالتزام اللاعبين طوال مباريات البطولة، وحرصهم على تقديم مستوى مميز أضاف قوة للمنافسات.

من الجدير بالذكر أن شركة زد للاستثمار الرياضي أطلقت في بداية العام الجاري 2023 في شهر يناير برنامج "البداية" بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية لتقديم دورات تدريبية لفريقي مواليد 2009 و2010 بنادي زد اف سي، إضافة إلى 10 مدربين لمدة 6 شهور، ويستهدف البرنامج تزويدهم بمهارات متعددة مثل المهارات اللغوية خاصة تعلم اللغة الإنجليزية، والمهارات الحياتية والشخصية المختلفة مثل التواصل السليم، والقيادة، وتعزيز الثقة بالنفس، والعمل الجماعي، وجودة وسرعة اتخاذ القرار، والرؤية في الملعب وسرعة رد الفعل، إيمانًا من شركة زد للاستثمار الرياضي بأهمية تنمية تلك المهارات بجانب القدرات البدنية والفنية؛ لإعداد لاعبين مؤهلين للاحتراف الخارجي.