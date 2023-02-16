الخميس 16 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

يجعل مصر من أهم 10 شركاء.. تعرف على أهمية طريق القاهرة- كيب تاون

طريق القاهرة- كيب
طريق القاهرة- كيب تاون

قال الإعلامي أحمد بشتو، إن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ عدة مشروعات إقليمية ودولية لربط الحركة التجارية بينها وبين دول الجوار في القارة الإفريقية. 

وأضاف الإعلامي أحمد بشتو، خلال تقديمه برنامج المراقب المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن طريق "القاهرة - كيب تاون" هو طريق الوصل الإفريقي، تعود فكرته إلى يونيه 2015، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن تدشين مشروع القاهرة كيب تاون، البري الذي يربط بين دول القارة الإفريقية، إضافة إلى مشاركة القاهرة في تنفيذ أعمال البنية التحتية.

وأوضح أن أهداف طريق "القاهرة- كيب تاون"  توجت خلال لقاء عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع جيكب زوما رئيس جنوب إفريقيا السابق، وذلك على هامش قمة بريكس التي عقدت في مدينة شيامين الصينية في سبتمبر عام 2017، بهدف تسهيل عمليات النقل البري بين دول القارة بحيث يستطيع أي مستثمر نقل بضاعته لأي دولة من الدول التي يمر بها هذا الطريق في وقت قياسي لايزيد عن 4 أو 5 أيام.

وأكد الإعلامي أحمد بشتو، أن طريق "القاهرة - كيب تاون" يجعل مصر من أهم 10 شركاء تجاريين في إفريقيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره القبرصى

أبطال وصناع مسلسل بالطو: ناقشنا قضايا الأطباء بشكل واقعى فى إطار كوميدى

«بعد إزالة ورم».. ياسمين غيث تعلن عودتها للمنزل ومغادرة المستشفى

تسلم مصر رئاسة الـ«نيباد».. آمال إفريقية معلقة على القاهرة

ضبط خادمة سرقت ذهب من فيلا بالبساتين

بوليتيكو: حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا استثنت قطاع الطاقة النووية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو