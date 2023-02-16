يجعل مصر من أهم 10 شركاء.. تعرف على أهمية طريق القاهرة- كيب تاون

قال الإعلامي أحمد بشتو، إن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ عدة مشروعات إقليمية ودولية لربط الحركة التجارية بينها وبين دول الجوار في القارة الإفريقية.

وأضاف الإعلامي أحمد بشتو، خلال تقديمه برنامج المراقب المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن طريق "القاهرة - كيب تاون" هو طريق الوصل الإفريقي، تعود فكرته إلى يونيه 2015، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن تدشين مشروع القاهرة كيب تاون، البري الذي يربط بين دول القارة الإفريقية، إضافة إلى مشاركة القاهرة في تنفيذ أعمال البنية التحتية.

وأوضح أن أهداف طريق "القاهرة- كيب تاون" توجت خلال لقاء عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع جيكب زوما رئيس جنوب إفريقيا السابق، وذلك على هامش قمة بريكس التي عقدت في مدينة شيامين الصينية في سبتمبر عام 2017، بهدف تسهيل عمليات النقل البري بين دول القارة بحيث يستطيع أي مستثمر نقل بضاعته لأي دولة من الدول التي يمر بها هذا الطريق في وقت قياسي لايزيد عن 4 أو 5 أيام.

وأكد الإعلامي أحمد بشتو، أن طريق "القاهرة - كيب تاون" يجعل مصر من أهم 10 شركاء تجاريين في إفريقيا.