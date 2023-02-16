وزير الاتصالات: مصر بها بنية تحتية قادرة على نقل البيانات للجهات الحكومية

علق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على حصول مصر على جائزة التميز الحكومي العالمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إنه جرى الاستعداد لحماية البيانات وشبكة تبادل المعلومات بين الوزارات بعد انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة، ويرتكز ذلك على عدة محاور على رأسها البنية التحتية، وهي كل ما يتعلق بالشبكات القادرة على إتاحة البيانات ما بين الجهات المنتقلة.

وأضاف أن المحور الأول يتعلق ببناء بنية تحتية معلوماتية على مستوى تكنولوجي محدد ومؤمنة بشكل محكم، بحيث أن تكون البنية التحتية قادرة على نقل البيانات للجهات الحكومية بعضها البعض داخل العاصمة.

وأشار إلى أن المحور الثاني يتعلق ببناء منظومات البرمجة، وتنقسم ما يسمى بالبرامج التشاركية، والتي تمكن كل الأنشطة المشتركة بين الوزارات وبعضها البعض، والجزء الثاني من البرمجيات ما يطلق عليه البرامج التخصصية المتعلقة بنشاط كل وزارة بعينها، ما يتطلب برنامجاً خاصاً بها.

وأوضح أن المحور الثالث يتعلق بالأجهزة والمعدات التي تشغل هذه البرمجيات وتشغيل البنية التحتية، وجرى تصميم وتركيب هذه الأجهزة.