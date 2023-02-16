الخميس 16 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير الاتصالات: مصر بها بنية تحتية قادرة على نقل البيانات للجهات الحكومية

عمرو طلعت
عمرو طلعت

علق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على حصول مصر على جائزة التميز الحكومي العالمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إنه جرى الاستعداد لحماية البيانات وشبكة تبادل المعلومات بين الوزارات بعد انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة، ويرتكز ذلك على عدة محاور على رأسها البنية التحتية، وهي كل ما يتعلق بالشبكات القادرة على إتاحة البيانات ما بين الجهات المنتقلة.

وأضاف أن المحور الأول يتعلق ببناء بنية تحتية معلوماتية على مستوى تكنولوجي محدد ومؤمنة بشكل محكم، بحيث أن تكون البنية التحتية قادرة على نقل البيانات للجهات الحكومية بعضها البعض داخل العاصمة.

وأشار إلى أن المحور الثاني يتعلق ببناء منظومات البرمجة، وتنقسم ما يسمى بالبرامج التشاركية، والتي تمكن كل الأنشطة المشتركة بين الوزارات وبعضها البعض، والجزء الثاني من البرمجيات ما يطلق عليه البرامج التخصصية المتعلقة بنشاط كل وزارة بعينها، ما يتطلب برنامجاً خاصاً بها.

وأوضح أن المحور الثالث يتعلق بالأجهزة والمعدات التي تشغل هذه البرمجيات وتشغيل البنية التحتية، وجرى تصميم وتركيب هذه الأجهزة.

مواد متعلقة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الجو ليوم الإثنين المقبل

لجنة تسويق السياحة: أكثر من 40 مليون متابع لحفل معبد حتشبسوت

خبير اقتصادي: العالم يسعى لامتصاص مفعول أزمة 2022

صقر: أكاديمية البحث العلمى تسلط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال منذ فترة

بنية تحتية وتوعية اجتماعية.. إجراءات تخفف من حدة الزلزال بعد وقوعه

خبير اقتصادى: التدخل السياسى يعصف بفكرة الحرية الاقتصادية في العالم

«التحالف الوطنى»: توزيع 4 ملايين كرتونة للأسر الأكثر احتياجًا قبل رمضان

كاتب صحفى: مصر ركيزة أساسية للاستقرار فى المنطقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره القبرصى

أبطال وصناع مسلسل بالطو: ناقشنا قضايا الأطباء بشكل واقعى فى إطار كوميدى

«بعد إزالة ورم».. ياسمين غيث تعلن عودتها للمنزل ومغادرة المستشفى

تسلم مصر رئاسة الـ«نيباد».. آمال إفريقية معلقة على القاهرة

ضبط خادمة سرقت ذهب من فيلا بالبساتين

بوليتيكو: حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا استثنت قطاع الطاقة النووية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو