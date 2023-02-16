الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره القبرصى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع "نيكوس خريستودوليدس" الرئيس المُنتخب الجديد لجمهورية قبرص، لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً لقبرص، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 12 فبراير الجاري.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن التمنيات للرئيس القبرصي المنتخب بالتوفيق والسداد في قيادة قبرص الصديقة إلى مزيد من التقدم والازدهار على كافة الأصعدة.

وفي هذا السياق، أكد الرئيسان خصوصية علاقات الصداقة المصرية القبرصية ومتانتها، والتي تتأسس على قاعدة صلبة من القيم المشتركة والمصالح المتبادلة، فضلاً عن استنادها لإرث غني ومتنوع من التبادل الإنساني والتمازج الحضاري الممتد، مع الإعراب عن التطلع لاستمرار تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال الفترة القادمة في ظل القيادة القبرصية الجديدة، بما يخدم تطلعات وآمال شعبي البلدين، ويسهم في تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية والرخاء في الجوار الإقليمي وعلى الساحة الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أعرب عن بالغ التقدير للرئيس القبرصي المنتهية ولايته "نيكوس أناستاسياديس"، لدوره المحوري في تعزيز أواصر الصداقة المصرية القبرصية خلال سنوات توليه لمنصبه، متمنياً له كل التوفيق والسداد مستقبلاً.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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