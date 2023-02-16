الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بدء صالون «التنسيقية» النقاشي حول التجارة الإلكترونية (فيديو)

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

بدأت، مساء الخميس، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا نقاشيًا، بعنوان "التجارة الإلكترونية"، اليوم وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

يتناول الصالون مناقشة عدة محاور، منها الوضع الراهن للتجارة الإلكترونية في مصر، ومدى الجاهزيّة من حيث البنية التحتية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم للتجارة الإلكترونية في مصر، وأبرز التحديات والحلول الممكنة، ومدى القدرة على جذب شركات التجارة الإلكترونية العالمية واتخاذ مصر مركزاً إقليمياً.

يدير الحوار خلال الصالون المهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من: النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد ممدوح عبد الرحمن، عضو وحده التجارة الإلكترونية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، ووليد الشافعي، مدير إدارة التسويق الإلكتروني بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومصطفي محمد كريم، استشاري الإدارة الاستراتيجية والتحول الرقمي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التجارة الالكترونية التنسيقية الفعاليات الوضع الراهن الصالون

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